Сарос пропустит стартовые матчи «Нэшвилла» в первом раунде плей-офф НХЛ

Вратарь «Нэшвилла» Юусе Сарос пропустит начало первого раунда плей-офф против «Колорадо», сообщается на официальном сайте НХЛ.

27-летний финн пропустит первые два матча серии из-за травмы нижней части тела. Вратарь также не играл в последних двух встречах регулярки.

В текущем сезоне Сарос провел 67 матчей, 4 раза сыграв на ноль и пропустив 173 шайбы при 91,8 процента отраженных бросков.