В «Нэшвилле» подозрение на вспышку коронавируса в команде

В «Нэшвилле» появились подозрения на вспышку коронавируса в команде. Официальная информация должна поступить в ближайшие часы, сообщает инсайдер Франк Серавалли.

Ранее НХЛ уже пришлось переносить матчи «Калгари» и «Каролины».

В этом году НХЛ и профсоюз игроков НХЛ достигли соглашения с Международной федерацией хоккея об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года. Лига сохраняет за собой право отказаться от участия в Олимпиаде, если сочтет ситуацию с распространением коронавируса небезопасной.