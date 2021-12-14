В «Нэшвилле» подозрение на вспышку коронавируса в команде
23:20
В «Нэшвилле» появились подозрения на вспышку коронавируса в команде. Официальная информация должна поступить в ближайшие часы, сообщает инсайдер Франк Серавалли.
Ранее НХЛ уже пришлось переносить матчи «Калгари» и «Каролины».
В этом году НХЛ и профсоюз игроков НХЛ достигли соглашения с Международной федерацией хоккея об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года. Лига сохраняет за собой право отказаться от участия в Олимпиаде, если сочтет ситуацию с распространением коронавируса небезопасной.
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