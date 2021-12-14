В ночь на среду, 15 декабря, состоятся очередные матчи НХЛ. Игра «Нэшвилл» — «Калгари» перенесена из-за вспышки коронавируса в канадской команде.

«Бостон» — «Вегас». 03:00

«Питтсбург» — «Монреаль». 03:00

«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». 03:00

«Филадельфия» — «Нью-Джерси». 03:00

«Флорида» — «Оттава». 03:00

«Детройт» — «Айлендерс». 03:30

«Виннипег» — «Баффало». 04:00

«Миннесота» — «Каролина». 04:00

«Даллас» — «Сент-Луис». 04:30

«Колорадо» — «Рейнджерс». 05:00

«Эдмонтон» — «Торонто». 05:00

«Ванкувер» — «Коламбус». 06:00

«Сан-Хосе» — «Сиэтл». 06:30

НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //

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