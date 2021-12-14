НХЛ: расписание матчей 15 декабря. «Миннесота» — «Каролина», «Колорадо» — «Рейнджерс» и другие игры
22:15
В ночь на среду, 15 декабря, состоятся очередные матчи НХЛ. Игра «Нэшвилл» — «Калгари» перенесена из-за вспышки коронавируса в канадской команде.
«Бостон» — «Вегас». 03:00
«Питтсбург» — «Монреаль». 03:00
«Тампа-Бэй» — «Лос-Анджелес». 03:00
«Филадельфия» — «Нью-Джерси». 03:00
«Флорида» — «Оттава». 03:00
«Детройт» — «Айлендерс». 03:30
«Виннипег» — «Баффало». 04:00
«Миннесота» — «Каролина». 04:00
«Даллас» — «Сент-Луис». 04:30
«Колорадо» — «Рейнджерс». 05:00
«Эдмонтон» — «Торонто». 05:00
«Ванкувер» — «Коламбус». 06:00
«Сан-Хосе» — «Сиэтл». 06:30
НХЛ: турнирные таблицы Западной и Восточной конференций //
Статистика игроков НХЛ: лучшие бомбардиры и снайперы — по этой ссылке
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