Андрей Свечников оказался в числе игроков «Каролины», которые попали в ковид-протокол НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Каролиной» был перенесен из-за случаев заражения коронавирусом в составе гостей.

В протокол безопасности COVID-19 попали четверо игроков «Каролины»: нападающие Андрей Свечников, Джордан Стаал, Стивен Лоренц и защитник Иэн Коул, сообщает TSN. Ранее в нем оказались хоккеисты «Ураганов» Себастьян Ахо и Сет Джарвис.

В этом году НХЛ и профсоюз игроков НХЛ достигли соглашения с Международной федерацией хоккея об участии игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года. Лига сохраняет за собой право отказаться от участия в Олимпиаде, если сочтет ситуацию с распространением коронавируса небезопасной.