«Он заслуживает Оскара». В Америке не оценили падение Шестеркина после фола Перри

«Рейнджерс» в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли уступили «Тампе» (2:3).

В одном из эпизодов встречи форвард «Лайтнинг» Кори Перри получил штраф за игру высоко поднятой клюшкой против вратаря соперников Игоря Шестеркина.

That Igor Shesterkin performance would make Lebron blush pic.twitter.com/bPOVlpNbGb — Barstool Sports (@barstoolsports) June 5, 2022

Болельщики оценили падение Шестеркина: «Он становится самой большой королевой драмы», «Шестеркин заслуживает Оскар», «Нужна «Премия Шестеркина», присуждаемая лучшему актеру на льду по мнению болельщиков», «Этот перфоманс Шестеркина заставил бы Леброна покраснеть», «Это нарушение, да. Но лететь назад и бросать клюшку было лишним», «Молимся за Шестеркина».

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч пройдет 8 июня и начнется в 3:00 мск.