«Рейнджерс» могут пожаловаться на игру хоккеистов «Тампы» против Шестеркина

Главный тренер «Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал игру соперника против Игоря Шестеркина в третьем матче полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Тампы» (2:3).

«Это беспокоит меня больше, чем его. Мне это не нравится. Надеюсь, когда мы завтра поговорим с супервайзером серии, они позаботятся об этом, потому что это было неправильно», — приводит слова Галлана журналист Мэтт Ларкин.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Рейнджерс». Четвертый матч пройдет 8 июня и начнется в 3:00 мск.