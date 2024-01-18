Тренер «Вашингтона» сообщил когда ждать возвращение Овечкина после травмы
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, когда российский нападающий Александр Овечкин вернется на лед после травмы.
«Я не думаю, что Овечкин выбыл на долгий срок. Я ожидаю его скорого возвращения, будь то следующий матч или субботняя игра, первая выездная. Скоро это произойдет. Эта ситуация не займет месяц. Сегодняшний позитивный момент: он принял участие в полноценной тренировке. Завтра оценим, сможет ли он сыграть вечером», — цитирует RMNB Карбери.
В пятницу, 19 января, «Вашингтон» дома сыграет с «Сент-Луисом», а в воскресенье, 21 января, команды сыграют уже в Сент-Луисе.
38-летний россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).
В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|43
|28
|15
|58
|2
|Филадельфия
|44
|24
|20
|54
|3
|Каролина
|43
|24
|19
|53
|4
|Питтсбург
|42
|21
|21
|48
|5
|Вашингтон
|42
|21
|21
|48
|6
|Айлендерс
|44
|19
|25
|48
|7
|Нью-Джерси
|41
|22
|19
|47
|8
|Коламбус
|44
|14
|30
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|43
|26
|17
|61
|2
|Флорида
|43
|27
|16
|57
|3
|Торонто
|42
|21
|21
|50
|4
|Детройт
|43
|22
|21
|49
|5
|Тампа-Бэй
|44
|22
|22
|49
|6
|Монреаль
|43
|18
|25
|43
|7
|Баффало
|44
|19
|25
|42
|8
|Оттава
|39
|15
|24
|30
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|29
|14
|62
|2
|Колорадо
|45
|29
|16
|61
|3
|Даллас
|43
|26
|17
|57
|4
|Нэшвилл
|44
|24
|20
|49
|5
|Аризона
|42
|21
|21
|45
|6
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|44
|7
|Миннесота
|43
|18
|25
|41
|8
|Чикаго
|44
|13
|31
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|44
|29
|15
|62
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|55
|3
|Лос-Анджелес
|41
|21
|20
|50
|4
|Эдмонтон
|40
|24
|16
|49
|5
|Калгари
|44
|21
|23
|47
|6
|Сиэтл
|44
|19
|25
|47
|7
|Анахайм
|44
|15
|29
|31
|8
|Сан-Хосе
|45
|10
|35
|24
|18.01
|03:00
|
Флорида – Детройт
|- : -
|18.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Монреаль
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|72
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|45
|72
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|41
|34
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|43
|32
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|43
|28
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|5
|1.61