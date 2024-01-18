Тренер «Вашингтона» сообщил когда ждать возвращение Овечкина после травмы

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, когда российский нападающий Александр Овечкин вернется на лед после травмы.

«Я не думаю, что Овечкин выбыл на долгий срок. Я ожидаю его скорого возвращения, будь то следующий матч или субботняя игра, первая выездная. Скоро это произойдет. Эта ситуация не займет месяц. Сегодняшний позитивный момент: он принял участие в полноценной тренировке. Завтра оценим, сможет ли он сыграть вечером», — цитирует RMNB Карбери.

В пятницу, 19 января, «Вашингтон» дома сыграет с «Сент-Луисом», а в воскресенье, 21 января, команды сыграют уже в Сент-Луисе.

38-летний россиянин из-за травмы нижней части тела пропустил три последние игры «Вашингтона»: против «Рейнджерс» (3:2 и 1:2) и «Анахайма» (2:0).

В сезоне-2023/24 Овечкин набрал 27 (8+19) очков в 39 матчах в регулярном чемпионате НХЛ.