Зайцев подпишет многолетний контракт со СКА

Как стало известно «СЭ», защитник «Чикаго Блэкхокс» Никита Зайцев подпишет многолетний контракт со СКА.

Соглашение хоккеиста с питерским клубом будет рассчитано минимум на три года.

В прошедшем сезоне россиянин провел в НХЛ 38 матчей, в которых забросил 2 шайбы и отдал 5 голевых передач. Также в США защитник выступал в составе «Оттавы Сенаторз».