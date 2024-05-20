Босер пропустит седьмой матч серии «Ванкувера» с «Эдмонтоном»

Форвард «Ванкувера» Брок Босер пропустит седьмой матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Эдмонтона», сообщает журналист Эллиотт Фридман.

По сведениям источника, у 27-летнего американца проблемы со свертываемостью крови. Точные сроки возвращения неизвестны, однако отмечается, что его проблема не считается опасной для жизни.

В текущем плей-офф Босер провел 12 матчей, в которых набрал 12 (7+5) очков.

Седьмой матч серии «Ванкувер» — «Эдмонтон» пройдет 21 мая и начнется в 4:00 мск.