Сергачев вернулся к тренировкам на льду после травмы

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев вернулся к тренировкам с командой.

Хоккеист сообщил о возвращении в соцсетях.

«Счастлив вернуться на лед», — написал Сергачев.

25-летний россиянин получил травму 20 декабря в домашнем матче с «Сент-Луисом» (6:1), он покинул площадку в первом периоде, после того, как заблокировал бросок ногой. С тех пор Сергачев пропустил 11 матчей своей команды.

В текущем сезоне защитник набрал 19 (2+17) очков в 33 матчах регулярного чемпионата НХЛ.