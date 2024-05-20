Чатфилд: «Орлов — русский зверь. Многому у него научился»

Защитник «Каролины» Джейлен Чатфилд поделился мнением об игре Дмитрия Орлова в этом сезоне.

«Он русский зверь, играет усердно и выкладывается на полную мощь. Он показывает это каждый матч. Я многому у него научился. Отличный партнер по команде», — сказал Чатфилд клубной пресс-службе.

Орлов в этом сезоне провел в регулярном чемпионате НХЛ 82 матча и набрал 26 (6+20) очков. В Кубке Стэнли он отметился 6 (2+4) очками в 11 играх.