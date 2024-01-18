«Монреаль» переиграл «Нью-Джерси»

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«Монреаль» выиграл у «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. «Канадиенс» одержали вторую победу подряд.

«Монреаль» набрал 45 очков и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Нью-Джерси» идет на 12-й строчке — 47 очков.