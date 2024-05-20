Свечников: «Здорово иметь в команде соотечественников — приятно поговорить на родном языке»

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников поделился мнением об игре вместе с соотечественниками — Евгением Кузнецовым, Дмитрием Орловым и Петром Кочетковым.

«Всегда здорово иметь в команде своих соотечественников. Приятно поговорить на своем родном языке, не только про хоккей, но и про жизнь, ведь мы имеем одну культуру», — цитирует Свечникова пресс-служба «Харрикейнз».

Также российский форвард отметил, что нынешний сезон выдался для него тяжелым из-за травм.

24-летний Свечников в этом розыгрыше Кубка Стэнли провел 11 матчей и набрал 11 (2+9) очков.