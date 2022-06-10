Стэмкос считает, что «Тампе» будет сложно победить в шестом матче серии с «Рейнджерс»

Форвард «Тампы» Стивен Стэмкос подвел итоги пятого матча полуфинальной серии Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (3:1).

«Сейчас не время останавливаться на достигнутом, пора вернуться домой и закончить работу. Мы знаем, что это будет невероятно сложно. Эти ребята боролись во всех сериях плей-офф. Это будет самая сложная игра, но наша команда, безусловно, может положиться на опыт», — приводит слова Стэмкоса официальный сайт НХЛ.

Счет в серии 3-2 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 12 июня и начнется в 3:00 (мск).