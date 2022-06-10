Болельщики «Рейнджерс» и «Тампы» подрались на стадионе после пятого матча плей-офф НХЛ

Болельщики «Рейнджерс» и «Тампы» подрались на стадионе после пятого матча 1/2 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

После игры болельщик «Тампы» начал дразнить одного из болельщиков «Рейнджерс», в результате чего получил удар по лицу и упал без сознания.

Счет в серии после пяти матчей — 3:2 в пользу «Лайтнинг». Шестая встреча в серии состоится 12 июня и пройдет на стадионе «Амали Арена» в Тампе. Игра начнется в 3.00 по московскому времени. Ранее в финал плей-офф вышел «Колорадо».