Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Сергачев заявил, что Василевский способен выиграть матч в одиночку

23:32
Теги:

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился мнением об игре своего одноклубника, Андрея Василевского.

«Василевский способен выиграть матч в одиночку, что и продемонстрировал в среду. Наверное, главное его качество, которое помогает в этом: он ненавидит проигрывать. Каждый раз для него это серьезный удар, но, независимо от результата, он на каждую тренировку приходит на позитиве и начинает вкалывать, чтобы в следующий раз команда выиграла. Это по-настоящему заразно. Что на льду, что вне его находиться рядом с ним — одно удовольствие», — приводит официальный сайт НХЛ слова Сергачева.

«Тампа» ведет со счетом 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля». «Лайтнинг» являются действующими обладателями трофея.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/sergachev-nam-nado-dobavit-v-edinoborstvah/c-325545450

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Опрос

проголосовало: 8071
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Отец автора победного гола Украины в матче против Швеции заявил, что его сын никогда не будет играть в России
В Ростуризме прокомментировали инцидент в отеле Анапы
Камера сняла начало конфликта, во время которого убили школьника
Как проявляется прогерия — синдром Хатчинсона-Гилфорда
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей