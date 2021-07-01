Сергачев заявил, что Василевский способен выиграть матч в одиночку

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев поделился мнением об игре своего одноклубника, Андрея Василевского.

«Василевский способен выиграть матч в одиночку, что и продемонстрировал в среду. Наверное, главное его качество, которое помогает в этом: он ненавидит проигрывать. Каждый раз для него это серьезный удар, но, независимо от результата, он на каждую тренировку приходит на позитиве и начинает вкалывать, чтобы в следующий раз команда выиграла. Это по-настоящему заразно. Что на льду, что вне его находиться рядом с ним — одно удовольствие», — приводит официальный сайт НХЛ слова Сергачева.

«Тампа» ведет со счетом 2-0 в финальной серии Кубка Стэнли против «Монреаля». «Лайтнинг» являются действующими обладателями трофея.