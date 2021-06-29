Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: финал Кубка Стэнли-2021 — расписание и результаты матчей серии

03:20
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: финал Кубка Стэнли-2021. Фото Getty Images
«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: финал Кубка Стэнли-2021. Фото Getty Images
Теги:
В финале плей-офф НХЛ играют чемпион «Тампа» и главная сенсация сезона «Монреаль».

В серии до четырех побед преимущество своего льда у «Лайтнинг». «Канадиенс» принимают третий и четвертый, а также, если потребуется, шестой матч.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 0-0

Первый матч (29 июня, 3.00 мск) — матч-центр

Второй матч (1 июля, 3.00 мск) — матч-центр

Третий матч (3 июля, 3.00 мск) — матч-центр

Четвертый матч (6 июля, 3.00 мск) — матч-центр

Пятый матч (8 июля, 3.00 мск) — если потребуется

Шестой матч (10 июля, 3.00 мск) — если потребуется

Седьмой матч (12 июля, 2.00 мск) — если потребуется

Трансляции всех матчей плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Сетка и пары плей-офф, расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2021 — на этой странице.

Опрос

проголосовало: 2701
Все опросы
Кто выиграет Кубок Стэнли-2021?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

Как росли зарплаты в сборной России. От 500 долларов в 1990-е до 7 миллионов Хиддинка и Капелло
В ГД ответили на требование Чехии о компенсациях за взрывы во Врбетице
Лавров: Запад не идет на диалог с теми, кто ему "не поддакивает"
Эксклюзив: Самые секретные детали суда над Моргенштерном

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Кубок Стэнли 2021, финал «Тампа Бэй» — «Монреаль»: плей-офф НХЛ сезона 2020 / 2021, расписание и результаты, новости и обзоры матчей