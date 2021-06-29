«Тампа-Бэй» — «Монреаль»: финал Кубка Стэнли-2021 — расписание и результаты матчей серии
03:20
В финале плей-офф НХЛ играют чемпион «Тампа» и главная сенсация сезона «Монреаль».
В серии до четырех побед преимущество своего льда у «Лайтнинг». «Канадиенс» принимают третий и четвертый, а также, если потребуется, шестой матч.
НХЛ. Кубок Стэнли. Финал
«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 0-0
Первый матч (29 июня, 3.00 мск) — матч-центр
Второй матч (1 июля, 3.00 мск) — матч-центр
Третий матч (3 июля, 3.00 мск) — матч-центр
Четвертый матч (6 июля, 3.00 мск) — матч-центр
Пятый матч (8 июля, 3.00 мск) — если потребуется
Шестой матч (10 июля, 3.00 мск) — если потребуется
Седьмой матч (12 июля, 2.00 мск) — если потребуется
Трансляции всех матчей плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.
Сетка и пары плей-офф, расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2021 — на этой странице.
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