В финале плей-офф НХЛ играют чемпион «Тампа» и главная сенсация сезона «Монреаль».

В серии до четырех побед преимущество своего льда у «Лайтнинг». «Канадиенс» принимают третий и четвертый, а также, если потребуется, шестой матч.

НХЛ. Кубок Стэнли. Финал

«Тампа-Бэй» — «Монреаль» — 0-0

Первый матч (29 июня, 3.00 мск) — матч-центр

Второй матч (1 июля, 3.00 мск) — матч-центр

Третий матч (3 июля, 3.00 мск) — матч-центр

Четвертый матч (6 июля, 3.00 мск) — матч-центр

Пятый матч (8 июля, 3.00 мск) — если потребуется

Шестой матч (10 июля, 3.00 мск) — если потребуется

Седьмой матч (12 июля, 2.00 мск) — если потребуется

Трансляции всех матчей плей-офф НХЛ можно смотреть в прямом эфире на сайте Яндекс.Эфир.

Сетка и пары плей-офф, расписание и результаты матчей Кубка Стэнли-2021 — на этой странице.