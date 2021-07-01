Купер: «Если Сергачев и дальше будет прогрессировать, он станет отличным защитником»

Главный тренер «Тампы» Джон Купер считает, что прогресс защитника Михаила Сергачева в основном зависит от его одноклубников Виктора Хедмана и Райана Макдоны.

«Сергачев очень полезен, - цитирует Купера официальный сайт НХЛ. - Мне кажется, ему очень повезло, что рядом с ним играют два таких мастера, как Виктор Хедман и Райан Макдона. От них он впитывает лучшее. В случае Виктора - умение действовать в атаке, в случае Мака — ювелирное исполнение защитных обязанностей.

Если Серги и дальше будет прогрессировать в том же темпе, он станет отличным защитником. Важно лишь контролировать эмоции. Приходя в НХЛ молодые игроки часто чувствуют себя на вершине, ощущая невероятный боевой задор, но все это должно быть направлено в правильное русло. С опытом это придет».

В финале плей-офф НХЛ «Тампа» ведет 2-0 в серии против «Монреаля». Следующий матч пройдет 3 июля в Монреале и начнется в 3:00 мск.