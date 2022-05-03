Кочетков остался в запасе «Каролины» на первый матч серии с «Бостоном»

«Каролина» в первом матче первого раунда плей-офф НХЛ принимает «Бостон».

В воротах «Харрикейнз» с первых минут встречается с Антти Раанта, в запасе остался Петр Кочетков. Также в первом звене сыграет форвард Андрей Свечников.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 3 матча, пропустив 6 шайб при 90,2 процента отраженных бросков.

Первый матч серии «Каролина» — «Бостон» пройдет сегодня, 3 мая и начнется в 2:00 мск.