Бержерон перенес операцию на локте и выбыл на три месяца

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон перенес операцию на локте, сообщается на официальном сайте НХЛ.

Ожидается, что на восстановление 36-летнего канадца потребуется 10-12 недель. При этом его контракт с «Бостоном» подходит к концу, так что операция может осложнить переговоры о новом контракте.

Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», выиграв с командой один Кубок Стэнли.