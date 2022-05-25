30 сэйвов Шестеркина помогли «Рейнджерс» обыграть «Каролину»

«Рейнджерс» обыграли «Каролину» в четвертом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1. Счет в серии стал равный 2-2.

Российский голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 30 из 31 броска по своим воротам. Нападающий Артемий Панарин сделал три броска при показателе полезности «+2».

Российский нападаюий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал 3 броска по воротам Шестеркина и 2 силовых приема.

Пятый матч в серии состоится 27 мая. Начало встречи в 2.00 по московскому времени.