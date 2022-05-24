«Рейнджерс» примет «Каролину», а «Эдмонтон» сыграет против «Калгари» в плей-офф НХЛ

Матчи второго раунда плей-офф НХЛ.

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Восточная конференция. Четвертый матч

«Рейнджерс» — «Каролина» (2.00 мск)

Счет в серии: 1-2

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Западная конференция. Четвертый матч

«Эдмонтон» — «Калгари» (5.30)

Счет в серии: 2-1

Расписание всех матчей второго раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке