Генменеджер «Питтсбурга» надеется подписать новый контракт с Малкиным

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Рон Хекстолл подтвердил желание сохранить российского нападающего Евгения Малкина в составе. 35-летний россиянин с 2006 года играет за «Пингвинз».

«Если мы не сможем подписать Малкина, сосредоточимся на других вариантах. Однако, прежде всего, мы хотели бы подписать контракт с Джино. Наше внимание сосредоточено на нем», — цитирует The Athletic Хекстолла.

Восьмилетний контракт Малкина с годовой зарплатой 9,5 миллиона долларов истекает 1 июля 2022 года, после чего он станет неограниченно свободным агентом.

В этом сезоне Малкин провел 41 матч в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 42 (20+22) очка. В плей-офф на его счету 6 (3+3) очков в 7 играх.