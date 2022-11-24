«Питтсбург» показал эмоциональное видео в честь 1000-го матча Малкина

«Питтсбург» в Twitter опубликовал видео, посвященное российскому нападающему Евгению Малкину. Сегодняшняя игра против «Калгари» стала для него 1001-й за «Пингвинз».

«Если картинка стоит 1000 слов, то это видео о 1000 играх совершенно бесценно. Мы так благодарны за то, что можем смотреть и болеть за Малкина в футболке «Пингвинз» на протяжении 1000 игр, и это число продолжает расти», — написала пресс-служба клуба.

If a picture is worth 1,000 words, this 1,000 games video is completely priceless.



We are so thankful to be able to watch and cheer on @emalkin71geno in a Penguins jersey for 1,000 games and counting.#Ma1Kin pic.twitter.com/dHnuxAmnx6 — Pittsburgh Penguins (@penguins) November 24, 2022

Малкин занимает третье место в истории «Питтсбурга» по числу набранных очков (1166), голов (452) и результативных передач (732).