Генменеджер «Каролины»: «Верим в светлое будущее Кочеткова в нашей команде»

Президент и генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл объяснил решение продлить контракт с голкипером Петром Кочетковым.

«Петр зарекомендовал себя с лучшей стороны. Мы верим в его светлое будущее. И мы с радостью будем смотреть на то, как он прогрессирует в нашей команде», — приводит слова функционера сайт «Ураганов».

Ранее стало известно, что клуб НХЛ продлил контракт с российским вратарем на четыре года и 8 миллионов долларов.