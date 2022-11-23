НХЛ: «Питтсбург» — «Калгари», «Вашингтон» — «Филадельфия» и другие матчи 24 ноября
Регулярный чемпионат НХЛ.
24 ноября, четверг
3.00 (мск) «Баффало» — «Сент-Луис»
3.30 «Вашингтон» — «Филадельфия»
НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|19
|16
|3
|32
|2
|Каролина
|19
|10
|9
|24
|3
|Айлендерс
|20
|12
|8
|24
|4
|Рейнджерс
|20
|10
|10
|24
|5
|Питтсбург
|19
|9
|10
|21
|6
|Филадельфия
|19
|7
|12
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|18
|7
|11
|15
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|19
|17
|2
|34
|2
|Торонто
|20
|10
|10
|25
|3
|Тампа-Бэй
|19
|11
|8
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|19
|9
|10
|20
|6
|Монреаль
|19
|9
|10
|19
|7
|Баффало
|19
|8
|11
|16
|8
|Оттава
|18
|6
|12
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|19
|11
|8
|25
|2
|Виннипег
|17
|11
|6
|23
|3
|Колорадо
|17
|11
|6
|23
|4
|Сент-Луис
|18
|10
|8
|20
|5
|Нэшвилл
|19
|9
|10
|20
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|18
|6
|12
|15
|8
|Аризона
|17
|6
|11
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|20
|15
|5
|31
|2
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Калгари
|18
|9
|9
|20
|5
|Эдмонтон
|19
|10
|9
|20
|6
|Сан-Хосе
|21
|7
|14
|17
|7
|Ванкувер
|19
|6
|13
|15
|8
|Анахайм
|19
|5
|14
|11
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
|23.11
|03:00
|
Монреаль – Баффало
|2 : 7
|23.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Рейнджерс
|3 : 5
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|35
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|19
|31
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|19
|29
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|19
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|19
|14
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|19
|14
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|12
|2.08
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