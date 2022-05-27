Панарин сделал голевую передачу в 5-м матче «Рейнджерс» с «Каролиной»

«Рейнджерс» сравняли счет в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины». В конце первого периода счет стал — 1:1.

На 18-й минуте голом в большинстве отметился Мика Зибанежад. Ассистировал ему российский нападающий Артемий Панарин. Для него эта голевая передача стала 6-й в этом розыгрыше Кубка Стэнли.

Счет в серии после четырех матчей равный — 2-2. Победитель встретится с «Тампой».