«Каролина» сыграет с «Рейнджерс», «Калгари» проведет матч с «Эдмонтоном» в плей-офф НХЛ

27 мая пройдут два матча второго раунда Кубка Стэнли-2022. «Каролина» сыграет с «Рейнджерс», а «Калгари» проведет встречу против «Эдмонтона».

27 мая, пятница

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Восток. Пятый матч

02.00 мск. «Каролина» — «Рейнджерс»

Счет в серии: 2-2.

27 мая, пятница

НХЛ. Кубок Стэнли. Второй раунд. Запад. Пятый матч

04.30. «Калгари» — «Эдмонтон»

Счет в серии: 1-3.

Расписание всех матчей второго раунда Кубка Стэнли-2022 можно посмотреть по этой ссылке