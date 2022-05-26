«Флорида» рассматривала варианты обмена Бобровского

«Флорида» рассматривала варианты обмена голкипера Сергея Бобровского, сообщил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман.

«Я не думаю, что Бобровский был причиной их поражения. Статистически в плей-офф его показатели не были отличными. Но я думаю, обвинять его, когда вы забили всего три гола за серию, это безумие. Я подозреваю, что они изо всех сил пытались обменять его в этом году или, по крайней мере, заложить основу для этого. Не знаю, возможно ли это, но я слышал, что они действительно работали над этим», — сказал Фридман в подкасте Sportsnet.

«Флорида» проиграла «Тампе» во втором раунде Кубка Стэнли-2022 со счетом в серии 0-4.

Бобровский в плей-офф сыграл за команду 10 матчей, в которых отразил 91,1 процент бросков при коэффициенте надежности 2,70.

Контракт 33-летнего россиянина с «Пантерз» рассчитан до конца сезона-2025/26. Он выступает за клуб с 2019 года.