Овечкин забросил 52-ю шайбу в ворота «Виннипега». Больше всего среди всех франшиз НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Таким образом, на счету 37-летнего россиянина 97 (52+45) очков в 72 матчах против «Виннипега»/«Атланты». 52 гола — рекорд форварда среди всех франшиз лиги.

Также эта шайба стала 801-й для Овечкина в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Горди Хоу и делит с ним второе место в истории.