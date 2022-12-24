Овечкин забил 166-му вратарю в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипегом».

37-летний россиянин забил в ворота Давида Риттиха. Таким образом, Риттич стал 166-м голкипером в лиге, кому забивал Овечкин. Больше только у Яромира Ягра (178) и Патрика Марло (177).

Также эта шайба стала 801-й для Овечкина в НХЛ. Он сравнялся по этому показателю с Горди Хоу и делит с ним второе место в истории.