Овечкин догнал Горди Хоу по голам в НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега».

Эта шайба стала для 37-летнего россиянина 801-й в НХЛ. Таким образом, Овечкин сравнялся по голам с Горди Хоу и вышел на второе место по заброшенным шайбам в лиге.

Удерживает рекорд по количеству голов в НХЛ Уэйн Гретцки, забросивший 894 шайбы в лиге.