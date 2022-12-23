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Сегодня, 19:30

НХЛ: «Вашингтон» — «Виннипег», «Вегас» — «Сент-Луис» и другие матчи 24 декабря

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Регулярный чемпионат НХЛ.

03.00 мск. «Вашингтон» — «Виннипег»

03.00. «Каролина» — «Филадельфия»

03.00. «Нью-Джерси» — «Бостон»

03.30. «Айлендерс» — «Флорида»

04.00. «Нэшвилл» — «Колорадо»

04.00. «Даллас» — «Монреаль»

04.30. «Чикаго» — «Коламбус»

05.00. «Эдмонтон» — «Ванкувер»

05.30. «Аризона» — «Лос-Анджелес»

06.00. «Вегас» — «Сент-Луис»

06.30. «Анахайм» — «Калгари»

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2022/23 — по этой ссылке

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НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 33 21 12 48
2 Нью-Джерси 33 22 11 46
3 Питтсбург 33 19 14 43
4 Рейнджерс 35 19 16 43
5 Вашингтон 35 18 17 40
6 Айлендерс 34 18 16 38
7 Филадельфия 34 11 23 29
8 Коламбус 32 10 22 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 26 6 54
2 Торонто 34 21 13 48
3 Тампа-Бэй 32 20 12 41
4 Детройт 32 14 18 35
5 Баффало 32 16 16 34
6 Флорида 34 15 19 34
7 Монреаль 33 15 18 33
8 Оттава 33 14 19 31
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 34 19 15 44
2 Виннипег 33 21 12 43
3 Миннесота 33 19 14 40
4 Колорадо 31 18 13 38
5 Сент-Луис 33 16 17 33
6 Нэшвилл 31 14 17 32
7 Аризона 31 10 21 25
8 Чикаго 31 7 24 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 35 23 12 47
2 Лос-Анджелес 36 19 17 43
3 Сиэтл 32 18 14 40
4 Эдмонтон 34 18 16 38
5 Калгари 34 15 19 37
6 Ванкувер 32 14 18 31
7 Сан-Хосе 35 11 24 28
8 Анахайм 34 9 25 21
Результаты / календарь
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
23.12 03:00
Бостон – Виннипег
 3 : 2
23.12 03:00
Оттава – Вашингтон
 2 : 3 ОТ
23.12 03:00
Питтсбург – Каролина
 3 : 4 ОТ
23.12 03:00
Рейнджерс – Айлендерс
5 : 3
23.12 06:00
Ванкувер – Сиэтл
 6 : 5 Б
23.12 06:30
Лос-Анджелес – Калгари
 4 : 3 ОТ
23.12 06:30
Сан-Хосе – Миннесота
 5 : 2
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 65
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 34 55
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 50
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 34 29
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

32 26
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 34 24
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 22 1.89
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 13 2.06
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