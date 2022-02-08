«Куда смотрели судьи?» Овечкин оценил пародию в исполнении Капризова

Овечкин отреагировал на пародию в исполнении Капризова на Матче звезд НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как отреагировал на выступление Кирилла Капризова на Матче звезд НХЛ.

Капризов в конкурсе на самый красивый буллит показал пародию на звездного форварда. Перед исполнением броска 24-летний нападающий снял игровой свитер «Миннесоты», под которым оказалась форма «Вашингтона» с фамилией Овечкина на спине. Кроме того, Капризов полил лед водой из бутылки, как часто делает Овечкин.

Взяв клюшку правым хватом, Капризов забил буллит, а потом исполнил известное празднование Овечкина с «горячей клюшкой».

«Думаю, получилось здорово. Было весело. Не знаю, почему ему не дали много очков. Куда смотрели судьи?» — приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл.

Жюри оценило перформанс 47 баллами и поставило россиянина на 5-е место из 5 участников.