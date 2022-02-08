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Сегодня, 19:42

«Куда смотрели судьи?» Овечкин оценил пародию в исполнении Капризова

Овечкин отреагировал на пародию в исполнении Капризова на Матче звезд НХЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Кирилл Капризов.
Фото Getty Images

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как отреагировал на выступление Кирилла Капризова на Матче звезд НХЛ.

Капризов в конкурсе на самый красивый буллит показал пародию на звездного форварда. Перед исполнением броска 24-летний нападающий снял игровой свитер «Миннесоты», под которым оказалась форма «Вашингтона» с фамилией Овечкина на спине. Кроме того, Капризов полил лед водой из бутылки, как часто делает Овечкин.

Взяв клюшку правым хватом, Капризов забил буллит, а потом исполнил известное празднование Овечкина с «горячей клюшкой».

«Думаю, получилось здорово. Было весело. Не знаю, почему ему не дали много очков. Куда смотрели судьи?» — приводит слова Овечкина журналист Саманта Пелл.

Жюри оценило перформанс 47 баллами и поставило россиянина на 5-е место из 5 участников.

Александр Овечкин
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 31 12 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 46 15 31 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 41 15 26 34
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
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13.02
8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 4 : 1
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 4 : 3 ОТ
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Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

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Игорь Шестеркин

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