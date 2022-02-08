Овечкин рассказал, как перенес заражение коронавирусом

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как перенес заражение коронавирусом. Форвард отметил, что перенес заболевание бессимптомно, информирует журналист Том Гулитти.

Овечкин попал в ковид-протокол НХЛ 2 февраля. В нынешнем сезоне на его счету 58 (29+29) очков в 46 матчах.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Игра состоится 9 февраля. Начало — в 3.00 (мск).