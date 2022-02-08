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Сегодня, 19:22

Овечкин рассказал, как перенес заражение коронавирусом

Иван Шитик
Корреспондент

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, как перенес заражение коронавирусом. Форвард отметил, что перенес заболевание бессимптомно, информирует журналист Том Гулитти.

Овечкин попал в ковид-протокол НХЛ 2 февраля. В нынешнем сезоне на его счету 58 (29+29) очков в 46 матчах.

Главный тренер «Кэпиталз» Питер Лавиолетт заявил, что нападающий сможет принять участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Игра состоится 9 февраля. Начало — в 3.00 (мск).

Александр Овечкин
Коронавирус
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Вашингтон Кэпиталз
Питер Лавиолетт
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 31 12 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 46 15 31 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 41 15 26 34
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
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11.02
12.02
13.02
8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 4 : 1
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 4 : 3 ОТ
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 31 2.11
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