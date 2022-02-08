Бриер назначен специальным ассистентом генерального менеджера «Филадельфии»
«Филадельфия» на официальном сайте объявила, что бывший игрок команды Даниэль Бриер назначен специальным ассистентом генерального менеджера клуба.
Он будет помогать президенту по хоккейным операциям и генеральному менеджеру «Летчиков» Чаку Флетчеру.
С 2017 года Бриер работал в команде «Мэн Маринерс», выступающей в лиге Восточного побережья (ECHL). С сезона-2019/20 он выполнял роль генерального менеджера клуба.
В НХЛ канадец провел 973 матча и набрал 696 (307+389) очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|43
|31
|12
|65
|2
|Рейнджерс
|47
|30
|17
|64
|3
|Питтсбург
|46
|27
|19
|62
|4
|Вашингтон
|47
|25
|22
|59
|5
|Коламбус
|43
|20
|23
|41
|6
|Айлендерс
|39
|16
|23
|38
|7
|Филадельфия
|45
|15
|30
|38
|8
|Нью-Джерси
|46
|15
|31
|35
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|47
|32
|15
|69
|2
|Тампа-Бэй
|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|43
|26
|17
|55
|5
|Детройт
|47
|20
|27
|46
|6
|Баффало
|45
|14
|31
|35
|7
|Оттава
|41
|15
|26
|34
|8
|Монреаль
|44
|8
|36
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|46
|28
|18
|60
|3
|Миннесота
|41
|28
|13
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|43
|23
|20
|48
|6
|Виннипег
|42
|18
|24
|43
|7
|Чикаго
|46
|16
|30
|39
|8
|Аризона
|45
|11
|34
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|46
|27
|19
|57
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|42
|23
|19
|52
|5
|Эдмонтон
|42
|23
|19
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|46
|20
|26
|46
|8
|Сиэтл
|46
|15
|31
|34
Результаты / календарь
25.01
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31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
|8.02
|03:00
|
Оттава – Нью-Джерси
|4 : 1
|8.02
|03:30
|
Торонто – Каролина
|4 : 3 ОТ
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|63
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|60
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|42
|32
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|29
|2.09
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|31
|2.11
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