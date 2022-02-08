Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 21:21

Бриер назначен специальным ассистентом генерального менеджера «Филадельфии»

Иван Шитик
Корреспондент

«Филадельфия» на официальном сайте объявила, что бывший игрок команды Даниэль Бриер назначен специальным ассистентом генерального менеджера клуба.

Он будет помогать президенту по хоккейным операциям и генеральному менеджеру «Летчиков» Чаку Флетчеру.

С 2017 года Бриер работал в команде «Мэн Маринерс», выступающей в лиге Восточного побережья (ECHL). С сезона-2019/20 он выполнял роль генерального менеджера клуба.

В НХЛ канадец провел 973 матча и набрал 696 (307+389) очков.

ХК Филадельфия Флайерз
Даниэль Бриер
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Куда смотрели судьи?» Овечкин оценил пародию в исполнении Капризова
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 43 31 12 65
2 Рейнджерс 47 30 17 64
3 Питтсбург 46 27 19 62
4 Вашингтон 47 25 22 59
5 Коламбус 43 20 23 41
6 Айлендерс 39 16 23 38
7 Филадельфия 45 15 30 38
8 Нью-Джерси 46 15 31 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 43 26 17 55
5 Детройт 47 20 27 46
6 Баффало 45 14 31 35
7 Оттава 41 15 26 34
8 Монреаль 44 8 36 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 46 28 18 60
3 Миннесота 41 28 13 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 43 23 20 48
6 Виннипег 42 18 24 43
7 Чикаго 46 16 30 39
8 Аризона 45 11 34 26
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 46 27 19 57
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 42 23 19 52
5 Эдмонтон 42 23 19 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 46 20 26 46
8 Сиэтл 46 15 31 34
Результаты / календарь
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
8.02 03:00
Оттава – Нью-Джерси
 4 : 1
8.02 03:30
Торонто – Каролина
 4 : 3 ОТ
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 63
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 41 60
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 42 32
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 29 2.09
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 31 2.11
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости