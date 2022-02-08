Бриер назначен специальным ассистентом генерального менеджера «Филадельфии»

«Филадельфия» на официальном сайте объявила, что бывший игрок команды Даниэль Бриер назначен специальным ассистентом генерального менеджера клуба.

OFFICIAL: The Flyers have named Daniel Briere to the position of Special Assistant to the General Manager. https://t.co/56YlIOMK4V — Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) February 8, 2022

Он будет помогать президенту по хоккейным операциям и генеральному менеджеру «Летчиков» Чаку Флетчеру.

С 2017 года Бриер работал в команде «Мэн Маринерс», выступающей в лиге Восточного побережья (ECHL). С сезона-2019/20 он выполнял роль генерального менеджера клуба.

В НХЛ канадец провел 973 матча и набрал 696 (307+389) очков.