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Сегодня, 17:32

Нападающий «Вашингтона» выразил Овечкину соболезнования в связи со смертью его отца

Ана Горшкова
Корреспондент
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Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон выразил форварду команды Александру Овечкину соболезнования в связи со смертью его отца -Михаила Овечкина.

«Все это знают — если вам повезло, что у вас есть отец, который помогает расти — между ними есть связь благодаря хоккею... и ее невозможно описать. Ови всегда был невероятным парнем, и его отец тоже был таким. Мама тоже была важной частью этого, но отец Ови был рядом с ним — он был ближе к Алексу», — приводит слова Уилсона The Athletic.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.

Александр и&nbsp;Михаил Овечкины. «Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец

Александр Овечкин
Том Уилсон
ХК Вашингтон Кэпиталз
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2 Нью-Джерси 53 35 18 75
3 Рейнджерс 54 32 22 72
4 Питтсбург 53 27 26 63
5 Вашингтон 56 28 28 62
6 Айлендерс 57 27 30 61
7 Филадельфия 55 22 33 54
8 Коламбус 54 16 38 36
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 53 40 13 85
2 Торонто 55 33 22 74
3 Тампа-Бэй 54 35 19 73
4 Флорида 57 27 30 60
5 Баффало 53 27 26 58
6 Детройт 53 25 28 58
7 Оттава 53 26 27 55
8 Монреаль 54 23 31 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 30 25 71
2 Виннипег 54 34 20 69
3 Колорадо 53 29 24 63
4 Миннесота 54 28 26 61
5 Нэшвилл 51 25 26 56
6 Сент-Луис 53 25 28 53
7 Аризона 55 19 36 46
8 Чикаго 53 16 37 37
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 54 32 22 68
2 Лос-Анджелес 55 30 25 67
3 Сиэтл 54 30 24 66
4 Эдмонтон 55 30 25 66
5 Калгари 54 25 29 61
6 Ванкувер 55 21 34 46
7 Сан-Хосе 55 17 38 45
8 Анахайм 55 17 38 40
Результаты / календарь
1.02
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20.02
21.02
16.02 03:00
Торонто – Чикаго
 5 : 2
16.02 05:00
Аризона – Тампа-Бэй
 1 : 0 Б
16.02 05:30
Миннесота – Колорадо
 2 : 3
16.02 05:30
Эдмонтон – Детройт
 4 : 5 Б
16.02 06:00
Анахайм – Баффало
 3 : 7
16.02 06:00
Ванкувер – Рейнджерс
4 : 6
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 99
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 53 80
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 54 78
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 55 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 53 39
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

53 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 34 1.90
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 23 2.17
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 41 2.23
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