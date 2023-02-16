Нападающий «Вашингтона» выразил Овечкину соболезнования в связи со смертью его отца

Нападающий «Вашингтона» Том Уилсон выразил форварду команды Александру Овечкину соболезнования в связи со смертью его отца -Михаила Овечкина.

«Все это знают — если вам повезло, что у вас есть отец, который помогает расти — между ними есть связь благодаря хоккею... и ее невозможно описать. Ови всегда был невероятным парнем, и его отец тоже был таким. Мама тоже была важной частью этого, но отец Ови был рядом с ним — он был ближе к Алексу», — приводит слова Уилсона The Athletic.

15 февраля российский хоккеист сообщил о смерти своего отца в возрасте 71 года.