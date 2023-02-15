Александр Овечкин сообщил о смерти отца

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца Михаила Овечкина.

«Сегодня не стало моего отца... я благодарю всех за поддержку, но прошу отнестись с пониманием и не беспокоить мою семью в столь тяжелое для нас время! Спасибо», — написал Овечкин в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что 10 января 71-летний Овечкин-старший был госпитализирован с обострением хронической болезни — расслаивающей аневризмы. По ходу обследования врачи выявили у отца спортсмена злокачественное новообразование и перевели его в профильную больницу.

14 февраля российский хоккеист временно покинул расположение «Вашингтона» по семейным обстоятельствам.