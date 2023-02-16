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«Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей». Чему Александра Овечкина научил отец

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Александр и Михаил Овечкины.
Фото ХК «Динамо»
Семья Овечкиных в 1987 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр и Михаил Овечкины.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр Овечкин с родителями.
Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
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Обозреватель «СЭ» — о скончавшемся вчера отце знаменитого форварда.

Умер отец Александра Овечкина, и от этой новости очень грустно всякому, кто хоть немного был знаком с Михаилом Викторовичем. Хорошим человеком, которого все в хоккейном мире знали как дядю Мишу. Одно это какое-то очень домашнее для папы суперзвезды прозвище многое говорило об этом общительном человеке и добряке, который отдавал сыну свое большое сердце. Не знаю никого, кто, хоть раз пообщавшись с ним, не подпал бы под его обаяние.

Когда говорят о спортивных корнях Овечкина, чаще всего — и справедливо — делают упор на маму. Но ведь и папа был спортсменом, пусть на высоком уровне и не состоявшимся. В конце 2018-го дядя Миша рассказал мне детали:

— Был центральным защитником, играли в одной команде с Сергеем Никулиным, Александром Маховиковым. Габаритами Боженька не обделил. В 16 лет взяли в дубль, успел с ним в Брянск поехать на «халтурную» (за участие в товарищеских матчах в регионах местные меценаты платили футболистам неплохие деньги. — Прим. И.Р.) игру. И там рванул мышцу бедра. Неудачная операция — и ловить мне больше было нечего. Изрезали всего. Мышцы, ахиллы — всё рваное. Кстати, Саша здорово играет в футбол. Очень прилично. Он и плавает хорошо, и на баскетбольной площадке в порядке, и на теннисном корте. Игровик, который не остался бы на последних ролях ни в одном виде спорта.

Слова папы про то, как Александр играет в футбол, тот подтвердит в матче за ФК «Динамо» против «Амкала», забив гол из своего «офиса» за 12 минут на поле. Этого мига Овечкин-старший дождется — и не сомневаюсь, как будет счастлив. А все, что злодейка-судьба отобрала у него как профессионального спортсмена, — вернула сыну. Во многом благодаря фанатичному каждодневному труду отца.

Семья Овечкиных в 1987 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Семья Овечкиных в 1987 году.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

***

В раннем детстве Саши тот водил его в бассейн на «Динамо» — и на плавание, и на водное поло. А соседи по дому, представлявшие бело-голубых во всех возможных видах спорта, уговаривали родителей отдать его в свои дисциплины.

— А потом Саня увидел хоккей — и всё, — рассказывал в нашей беседе Михаил Викторович. — «Динамо» с кем-то играло, а у него были свои игры — возле телевизора. Я переключал программы, увидел хоккей, решил узнать счет. Выяснил, собирался вновь куда-то щелкнуть, и тут Сашка вдруг показывает: нет-нет, оставь! И пошло-поехало. Он с клюшками и шайбами спал, дома ходил в коньках...

Пошел, однако, Овечкин в хоккей поздно — в восемь лет. Надо было наверстывать отставание от ребят, занимавшихся с пяти-шести. И вот тут отец сыграл огромную роль.

Александр и&nbsp;Михаил Овечкины. Саша, держись! Не стало Михаила Овечкина

— Очень многое зависит от родителей, — рассуждал дядя Миша. — Надо не только, чтобы ребенок хотел заниматься, но и чтобы родители уделяли ему внимание, возили на тренировки. Начинались-то они в семь утра. Чтобы контролировали питание. Татьяна Николаевна тренировала, у нее матчи, но все равно успевала следить и за питанием, и за тем, чтобы Саша вовремя отдыхал. Я-то, может, этот процесс не так жестко контролировал, а мама — очень жестко. Она всю жизнь в большом спорте, всё это видела и понимала.

Папа сильно скромничает. Мама Овечкина всегда была сколь требовательным, столь и занятым человеком, и вся ежедневная рутина легла на отца. Помню, что, когда мы разговаривали с 18-летним Ови в 2003 году после матча «Динамо» — «Сибирь» на Малой арене «Лужников», он рассказывал, что сейчас в машине его, как всегда, ждет подробный разбор полетов от папы, что происходит и после каждой тренировки. И только при отце в машине ему на тот момент было разрешено садиться за руль...

***

Татьяна Николаевна вполне конкретно разъяснила мне роль отца, до поры работавшего начальником команды женского баскетбольного «Динамо»:

— Ему пришлось уйти с работы, чтобы заняться карьерой сына всерьез. Надо было и утром везти его на тренировки, и вечером — на подкатки. Последнее было необходимо, потому что индивидуально очень много над ним работали. Если кто-то думает, что такого хоккеиста можно вырастить просто так — ничего подобного. Мы прошли очень большой и серьезный путь. Хоккей — это вечный тест на выживание. И для ребенка, и для его родителей.

Михаил и&nbsp;Александр Овечкины. Александр Овечкин со своим отцом. Редкие фото семьи российского хоккеиста

Именно папа весной 1998 года, когда Овечкину было 12, привел его на последний тур чемпионата Москвы, когда Саше, забившему в том сезоне 53 шайбы, нужно было забросить еще три, чтобы побить рекорд Павла Буре. И сказал сыну, что есть такой рекорд, который нужно побить. Дисциплинированный Александр ответил: «Ну, хорошо, побью». И забил, по свидетельству Татьяны Николаевны, даже не три, а шесть.

— Тогда первый раз я ему и сказал: «Сынок, я горжусь тобой», — вспоминал Михаил Викторович. — В тот момент и понял, что из него что-то получится. У Сашки, надо сказать, был стимул — 10 рублей за шайбу. Лет с десяти, наверное, я решил, что надо его как-то стимулировать.

Как видим, такой метод мотивации тоже сработал.

***

Насчет подкаток — отдельная история, тоже связанная с отцом. В 14 лет Овечкин попал на них в команду ветеранов «Русское золото», где играл Александр Гусев и другие олимпийские чемпионы и чемпионы мира. Вышло это так. Когда дядя Миша ходил на хоккей, всегда сидел рядом со знаменитым тренером Николаем Эпштейном. Как-то спросил, где тот сейчас работает. Творец воскресенского «Химика» рассказал о команде ветеранов, где он — президент. «А можно будет с сыном подъехать?» — спросил старший Овечкин, для которого этот вопрос всегда был самым главным.

Эпштейн согласился, и в следующие три месяца, по свидетельству дяди Миши, был непрекращающийся мастер-класс. Он впитывал всё как губка. Не говоря уже о персональных занятиях с Александром Мальцевым, Игорем Ларионовым...

Александр и Михаил Овечкины. Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»
Александр и Михаил Овечкины.
Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

***

Мама как двукратная олимпийская чемпионка была идейным вдохновителем сына — объясняла, например, что если тот собрался в большой спорт, то быть вторым или третьим не имеет никакого смысла. Или первым, или никаким.

Имея перед глазами такой личный пример, воспитывать не так сложно. Требовательность — предельная. И даже когда уже после выигранного Кубка Стэнли я спросил дядю Мишу, мог ли он представить, что сын вырастет в такую легенду, он бескомпромиссно ответил: «Знаю, что у меня легендарная жена. А сын будет легендарным, когда выиграет Олимпийские игры».

Пандемия не позволит Ови, как и другим энхаэловцам, приехать в Пекин — хотя всё уже, казалось, было на мази. А больше в жизни Михаила Викторовича сыновних Олимпиад не будет...

Он и водить машину сына учил с детства: «Сажал между ног, давал в руки руль. Педали, естественно, я сам нажимал — он ногами не доставал. И руль контролировал. Но ему казалось, что он машину ведет».

Михаил Овечкин. «Вашингтон» выразил соболезнования в связи со смертью отца Овечкина: «Он был настоящим джентльменом»

Перед драфтом папа хотел одного — чтобы сын стал его первым номером. Это сбылось. И оказалось только началом большого пути. В Вашингтоне с какого-то момента папу тоже начнут узнавать все болельщики.

— Я-то в тени держусь, а муж — как кинозвезда! — не без удовольствия рассказывала Татьяна Николаевна. — Где бы ни оказался, с ним обязательно все фотографируются. «Мистер Овечкин, можно фото?» Его там по внешности все с Борисом Ельциным сравнивают.

Как и у первого президента России, у папы Овечкина давно начались проблемы с сердцем. Во время Олимпиады в Сочи он настолько сильно переживал проигрыш в четвертьфинале с финнами, что получил инфаркт.

— Прямо во время матча! — вспоминал дядя Миша. — Операцию сделали. Сашке даже не сказали — он не знал, что я в больнице. Пролежал неделю, кажется. Помню, что после операции было очень тяжело лететь из Сочи. Еще и вентиляцию отключили, жена меня обмахивала. Выдержал...

Когда мы разговаривали в конце 2018-го, Татьяна Николаевна собиралась к сыну в Вашингтон, а Михаил Викторович оставался в Москве: «Врачи сказали — пережди».

Прожить ему было суждено еще чуть больше четырех лет.

***

18-летний Овечкин еще в Москве рассказывал: «Всегда чувствую поддержку родителей, и, когда начинается игра, смотрю на трибуны, ищу их глазами». Конечно, годы спустя, когда он станет суперзвездой НХЛ, они, деля время между Москвой и Вашингтоном, не смогут присутствовать на каждом матче — но его благодарность им точно не станет меньше. На каждом плей-офф они будут рядом.

...На пятый матч финальной серии Кубка Стэнли-2018 в Лас-Вегас родители Овечкина не полетели. «Я уж налеталась», — объяснила мне Татьяна Николаевна полгода спустя. Сын вернулся к ним с трофеем сам — и домой отпраздновать долгожданный трофей с ним приехала вся наша российско-вашингтонская бригада «Вашингтона» — Дмитрий Орлов и Евгений Кузнецов. Родители Овечкина всегда их любили, и домашняя вечеринка вышла на славу.

А как отец защищал сына, когда того начали обвинять, что он не сорвался из НХЛ на Олимпиаду в Пхенчхан!

— Некоторые «доброжелатели» сразу начали Сашу грязью поливать — болтун, мол, сказал и не сделал, — бушевал дядя Миша. — Что значит — болтун? Да он больше всех хотел поехать на Олимпиаду! Но все оказались трусами, и вообще никто его не поддержал. Ругали его за это люди, которые далеки от спорта и умеют только считать в чужих карманах деньги, сидя на диване. Будто они, эти деньги, с неба падают. Да посмотрите, сколько у него травм, с которыми он на лед выходил...

И начал эти травмы перечислять: «Один только нос пять-шесть раз ломал. Или выбили половину зуба, нерв открылся, очень больно...».

Может, вот эта нетолстокожесть и подточила здоровье отца легенды.

Александр Овечкин с родителями. Фото Григорий Филиппов, архив «СЭ»
Александр Овечкин с родителями.
Григорий Филиппов, Фото архив «СЭ»

***

— Уверен, что его время на Олимпиаде еще придет, — говорил мне Михаил Викторович в конце 2018 года. — Вот в НХЛ Саня 13 лет шел к Кубку Стэнли — и сделал это. Завел всю команду, и «Вашингтон» играл здорово. Никто не думал о себе, все — только о команде... Сашка даже в 40 лет поедет на Олимпиаду. И будет не отбывать номер, а играть.

Дай бог, чтобы отцовский прогноз сбылся. И если судьба распорядится так, что Овечкин, как Лео Месси (который, кстати, приходил в Вашингтоне в раздевалку к Ови, тот вручил аргентинцу свой игровой свитер, и они вместе сфотографировались), выиграет свой последний топ-турнир в сборной, то не сомневаюсь, кому Александр Великий посвятит эту победу.

Лишь будущее покажет, сбудется ли еще один прогноз отца, которого я спросил о способности Александра, на его взгляд, в будущем стать главным тренером:

— Может! Он даже сейчас способен им быть. Спокойно. Классно разбирается в хоккее и раскладывает игру на составляющие. Есть хоккеисты, которые не любят смотреть чужие матчи, но Саша к таким не относится. Мы с ним вместе много хоккея смотрели. И футбола.

Больше не смотрим, и от этого очень грустно.

Светлая память человеку, без огромных усилий которого мы не знали бы великого снайпера Александра Овечкина.

Александр Овечкин
Хоккей
ХК Вашингтон Кэпиталз
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