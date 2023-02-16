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Сегодня, 16:14

Каменский назвал переход Тарасенко в «Рейнджерс» плюсом для команды

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по хоккею, вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский отреагировал на успешную игру Артемия Панарина за «Рейнджерс».

«Панарин не остановится в своем развитии. Артемий постоянно прогрессирует, совершенствуется и ищет новые пути. Приход Владимира Тарасенко и его отношения с Панариным — это плюс для будущего команды и результативности. Думаю, что оба хоккеиста теперь будут дальше прогрессировать. Великим Панарина, конечно, можно будет назвать только после окончания карьеры, а одним из ведущих можно называть сейчас. «Рейнджерс» поставили задачу бороться за Кубок Стэнли. И теперь с такой российской связкой у них есть все предпосылки стремиться к победе в плей-офф. Они уже в том году показали, что у них молодая команда, которая на ходу, ребята побились в плей-офф, окрепли. Теперь в команду пришел Тарасенко, который уже выигрывал Кубок Стэнли и знает, как это делать. Владимир даст «Рейнджерс» больше для победы», — приводит слова Каменского Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне Панарин провел 54 матча, забросил 18 шайб и отметился 44 результативными передачами. Тарасенко сыграл в 40 матчах регулярного чемпионата, забросил 11 шайб и оформил 20 ассистов.

Источник: https://metaratings.ru/news/kamenskii-perekhod-tarasenko-v-reindzhers-i-ego-otnosheniya-s-panarinym-plyus-dlya-budushego-komandy-i-rezultativnosti-228370/
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
Валерий Каменский
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