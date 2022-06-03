Нападающий «Тампы» Пойнт возобновил тренировки на льду

Нападающий Брэйден Пойнт вышел на раскатку «Тампы», сообщает TSN.

Центрфорвард «Лайтнинг» не играл с седьмого матча серии первого раунда с «Торонто» — с 14 мая.

У Пойнта было повреждение нижней части тела. Сроки возвращения Пойнта пока неизвестны. В среду он впервые вышел на лед после травмы и, судя по всему, катался не на 100 процентов.

Последняя информация от тренера Джона Купера поступила 1 июня, когда он сказал, что нужно «умерить ожидания» по поводу возвращения Пойнта.