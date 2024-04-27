Степанов: «У Овечкина есть силы и возможности, чтобы побить рекорд Гретцки»

Бывший игрок «Динамо» Александр Степанов поделился мнением о погоне нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

«Овечкин — мой близкий друг. Крестный моей дочери. Поэтому за Сашкой слежу. Очень желаю ему достичь этого результата. Силы и возможности у него есть. Самое главное, чтобы не было никаких травм. А здоровья у него хватит», — цитирует Степанова Metaratings.ru.

В своей карьере в НХЛ 38-летний Овечкин забросил 853 шайбы в 1426 матчах. Россиянин занимает второе место в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Рекордсменом по данному показателю является канадец Уэйн Гретцки (894).