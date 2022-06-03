Нападающий «Вашингтона» Бэкстрем испытывает проблемы с прооперированным бедром

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем может попасть в долгосрочный список травмированных перед стартом следующего сезона. 34-летний швед испытывает проблемы с бедром, которое ему прооперировали после прошлого сезона, сообщает NBC.

Пока неизвестно, какое лечение потребуется игроку.

Напомним, что из-за операции Бэкстрем пропустил половину прошедшего регулярного чемпионата. Он успел провести 47 матчей, в которых набрал 31 (6+25) очко.

В плей-офф в его активе 6 (2+4) очков в 6 встречах.

Контракт Бэкстрема с кэпхитом 9,2 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.