«Айлендерс» сыграет с «Каролиной» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли в субботу, 27 апреля. Игра состоится на многофункциональной арене «UBS Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Айлендерс» — «Каролина» можно в матч-центре на нашем сайте. В России трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в соцсети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Счет в серии 3-0 в пользу «Харрикейнз» (3:1, 5:3, 3:2).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте