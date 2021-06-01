Мэттьюс о поражении в серии с «Монреалем»: «Не думаю, что мне есть что сказать»
07:48
Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (счет в серии 3-4).
«Не думаю, что мне есть что сказать. Я не совсем уверен, как подвести итоги. Все вокруг очень расстраивает», — приводит слова Мэттьюса официальный сайт НХЛ.
23-летний американец провел все семь игр серии, в которых набрал 5 (1+4) очка, сделал 35 бросков в створ ворот, провел на льду в среднем 23:52 и завершил серию с показателем полезности «+1».
«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».
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