Тренер «Торонто»: «Мы были способны на большее не только сегодня, но и во всей серии с «Монреалем»
07:40
Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (счет в серии 3-4).
«Надо отдать должное «Монреалю» за ту работу, которую они проделали. Наши ребята были очень расстроены, поэтому я решил не говорить с командой после матча. На самом деле трудно выразить это словами. Мы явно опустошены и разочарованы. Мы ожидали лучшего от самих себя, и мы думаем, что мы были способны на большее не только сегодня, но и во всей серии», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.
«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю