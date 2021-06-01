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Тренер «Торонто»: «Мы были способны на большее не только сегодня, но и во всей серии с «Монреалем»

07:40
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф подвел итоги серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Монреаля» (счет в серии 3-4).

«Надо отдать должное «Монреалю» за ту работу, которую они проделали. Наши ребята были очень расстроены, поэтому я решил не говорить с командой после матча. На самом деле трудно выразить это словами. Мы явно опустошены и разочарованы. Мы ожидали лучшего от самих себя, и мы думаем, что мы были способны на большее не только сегодня, но и во всей серии», — приводит слова Кифа официальный сайт НХЛ.

«Монреаль» победил «Торонто» со счетом 4-3 в серии и вышел во второй раунд плей-офф, где встретится с «Виннипегом».

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