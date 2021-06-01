Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц рассказал о выборе вратаря Семена Варламова вместо Ильи Сорокина на второй матч второго раунда плей-офф НХЛ против «Бостона» (4:3 ОТ).

Варламов провел третий матч в плей-офф и отразил 39 бросков.

«Это было довольно легкое решение. У нас есть два действительно хороших голкипера. Варламов — ветеран, он не боится таких моментов и весь год был для нас скалой», — приводит слова Тротц официальный сайт НХЛ.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч пройдет 4 июня в Нью-Йорке и начнется в 2:30 мск.