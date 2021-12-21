Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфией» и «Вашингтоном» был перенесен из-за ситуации с коронавирусом в стане «Кэпиталз».

Это уже 50-й матч нынешнего регулярного чемпионата, который был перенесен лигой. Причем пока определены новые даты только двух встреч.

The NHL has now been forced to postpone 50 (!) games due to COVID-19 outbreaks. https://t.co/UTc4nus4BI — SB Nation NHL (@SBNationNHL) December 21, 2021

Ранее стало известно, что матчи регулярного чемпионата НХЛ и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря.

Ожидается, что игроки НХЛ не поедут в Пекин для выступления на олимпийском хоккейном турнире, несмотря на ранее достигнутые договоренности об участии в Олимпиаде-2022.