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Матч «Филадельфия» — «Вашингтон» стал 50-м отмененным НХЛ в этом сезоне

20:48
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Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Филадельфией» и «Вашингтоном» был перенесен из-за ситуации с коронавирусом в стане «Кэпиталз».

Это уже 50-й матч нынешнего регулярного чемпионата, который был перенесен лигой. Причем пока определены новые даты только двух встреч.

Ранее стало известно, что матчи регулярного чемпионата НХЛ и тренировки команд будут приостановлены с 23 по 26 декабря.

Ожидается, что игроки НХЛ не поедут в Пекин для выступления на олимпийском хоккейном турнире, несмотря на ранее достигнутые договоренности об участии в Олимпиаде-2022.

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Иван Шитик все материалы автора
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