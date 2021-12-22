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Тренер «Тампы-Бэй» Купер попал в коронавирусный протокол перед матчем «Вегасом»

04:45
Джон Купер. Фото Twitter
Джон Купер. Фото Twitter
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Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер был включен в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джо Смит. Руководить командой будет ассистент главного тренера Дерек Лалонде.

Матч «Вегас» — «Тампа-Бэй» — единственный матч дня, который не был перенесен из-за коронавирусных ограничений. Начало в 06.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное