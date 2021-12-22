Тренер «Тампы-Бэй» Купер попал в коронавирусный протокол перед матчем «Вегасом»
04:45
Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер был включен в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает в своем Twitter журналист The Athletic Джо Смит. Руководить командой будет ассистент главного тренера Дерек Лалонде.
Jon Cooper has entered COVID protocol. Derek Lalonde will run forward lines tonight @TBLightning— Joe Smith (@JoeSmithTB) December 22, 2021
Матч «Вегас» — «Тампа-Бэй» — единственный матч дня, который не был перенесен из-за коронавирусных ограничений. Начало в 06.00 по московскому времени.
Читайте также
Реклама
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю