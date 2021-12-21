Источник: матч «Вегас» — «Тампа» может быть перенесен
20:30
Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Тампа» может быть перенесен, сообщает журналист Франк Серавалли.
По информации источника, игра может оказаться под угрозой срыва из-за положительных тестов на коронавирус у игроков одной из команд.
Ранее НХЛ приняла решение перенести встречу регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Филадельфия».
Напомним, НХЛ и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до 25 декабря.
Планировалось, что в ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Вашингтон» — «Филадельфия» и «Вегас» — «Тампа».
Дополнительная информация:
https://twitter.com/frank_seravalli/status/1473342768428822540
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