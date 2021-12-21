Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Тампа» может быть перенесен, сообщает журналист Франк Серавалли.

По информации источника, игра может оказаться под угрозой срыва из-за положительных тестов на коронавирус у игроков одной из команд.

Ранее НХЛ приняла решение перенести встречу регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Филадельфия».

Напомним, НХЛ и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до 25 декабря.

Планировалось, что в ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Вашингтон» — «Филадельфия» и «Вегас» — «Тампа».