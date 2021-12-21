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Источник: матч «Вегас» — «Тампа» может быть перенесен

20:30
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Матч регулярного чемпионата НХЛ «Вегас» — «Тампа» может быть перенесен, сообщает журналист Франк Серавалли.

По информации источника, игра может оказаться под угрозой срыва из-за положительных тестов на коронавирус у игроков одной из команд.

Ранее НХЛ приняла решение перенести встречу регулярного чемпионата «Вашингтон» — «Филадельфия».

Напомним, НХЛ и профсоюз игроков договорились о приостановке регулярного чемпионата до 25 декабря.

Планировалось, что в ночь на среду, 22 декабря, пройдут последние игры перед паузой: «Вашингтон» — «Филадельфия» и «Вегас» — «Тампа».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/frank_seravalli/status/1473342768428822540

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Карен Саркисян все материалы автора
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